Группа конгрессменов-демократов призвала Джо Байдена сократить расходы на ядерное вооружение

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16 сентября 2021, 09:38

фото: pixabay.com

В США группа конгрессменов-демократов направила обращение администрации президента Джозефа Байдена с призывом сократить расходы на ядерное вооружение. В своем письме конгрессмены написали, что запрос бюджета на 2022 финансовый год не отвечает усилиям по снижению зависимости США от ядерного оружия.

По данным RT, ознакомившегося с документом, в письме отмечается, что «в рамках настоящего бюджета предусмотрено использование $634 млрд в течение 10 лет для восстановления всех средств доставки, вооружений и боеголовок в ядерном арсенале США». Сенаторы подчеркнули, что проект бюджета сохраняет или увеличивает расходы на каждую программу ядерного оружия, предложенную администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Парламентарии попросили Байдена «отменить решения администрации Трампа по увеличению расходов на ядерное оружие». Сенаторы подчеркнули, что это вооружение «дорогостоящее, ненужное и очень опасное».

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