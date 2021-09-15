Афганская журналистка рассказала, почему убили ее маму и взорвали помещение, в котором женщин обучали грамоте

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15 сентября 2021, 13:39 Источник: Московский комсомолец

Эвакуация из Афганистана. Фото: GlobalLook

Журналистке пришлось бежать из Афганистана, чтобы спасти свою жизнь. Вместе с супругом ее тайно вывезли в Бельгию. Мина (это псевдоним) рассказала, за что ее преследовал «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Мина окончила факультет журналистики в Кабульском университете. Работая репортером, писала о правах человека, проблемах, с которыми сталкиваются в первую очередь афганские женщины. Также журналистка организовала курсы обучения грамоте, которые прошли 250 студенток. В этом Мине помогала мама, работающая врачом. Именно женщинам-медикам и женщинам-журналистам в стране живется тяжелее всего. Талибы не раз угрожали семье, считая, что Мина ведет людей «по неправильному пути» и вообще является «агентом западного мира». В итоге курсы запретили, а само помещение взорвали. Сожгли дом Мины. А позже убили маму журналистки, когда та возвращалась домой из больницы.

Сейчас Мина находится в безопасности. Но оставшиеся в Афганистане миллионы женщин по-прежнему живут в страхе. Молодых девушек избивают за то, что они вышли на улицу и не спрятали лицо. Им нельзя учиться, нельзя заниматься любимым делом.

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