В Вашингтоне хотят диалога с Пекином, наращивающим ядерное вооружение

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15 сентября 2021, 13:09

В Министерстве обороны США сообщили, что диалог с Китаем остановлен, однако его необходимо возобновлять. Генерал Джон Хайтен указал на наличие у КНР современных ядерных сил, которые постоянно совершенствуются. Китай необходимо привлечь к переговорам с целью ограничения ядерных вооружений.



С одной стороны, США опасаются возникновения войны с Россией и Китаем. При этом наличие ядерного оружия не означает, что между государствами обязательно возникнет конфликт, в котором оно будет задействовано. Пентагон беспокоит отсутствие документов и соглашений с Китаем о ядерном оружии. Это развязывает Пекину руки. Напрямую американцам не удаётся вовлечь Китай в переговорный процесс. Для этого Белый дом неоднократно пытался привлечь Кремль. Однако в Москве отказались вмешиваться в международные дела данного плана.



Возможно, опасения и противоречивая политика Вашингтона в отношении Пекина вызвана несформированностью позиции президента США Джозефа Байдена. В КНР пока не готовы обсуждать военные вопросы. Приоритет отдаётся экономическим отношениям. По ядерному оружию Китай себя не планирует ограничивать. Пекин заявлял ранее, что в стране ещё очень мало боеголовок по сравнению с США и Россией. Переговоры можно будет вести, когда силы будут равны.





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