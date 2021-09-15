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Афганская проблема вызвала разобщение среди стран-участников ШОС

, 11:40

Афганская проблема вызвала разобщение среди стран-участников ШОС

Главы государств-членов ОДКБ и ШОС проведут 16 сентября в Душанбе саммит. Встреча будет посвящена афганской проблеме. Политики по-разному относятся к событиям, происходящим в Афганистане.

Лидер Китая Си Цзиньпин и премьер Индии отказались от реального присутствия на мероприятии. Они, как и президент России Владимир Путин, будут работать в онлайн-формате. Эксперты считают, что такой вариант встречи не позволит согласовать позиции по афганскому вопросу.

В этом году в состав ШОС войдёт Иран. Ранее он был только наблюдателем. Новый статус позволит Тегерану выстраивать дипломатию с другими государствами, в том числе и с теми, которые ввели против Ирана санкции. ШОС является удобной переговорной площадкой. Однако её решения не всегда носят коллективный характер. Китай, к примеру, уже пытался выстраивать диалог с талибами, в то время как Индия призывает международное сообщество не общаться с новым правительством Афганистана.

Итоги саммита во многом зависят от позиции Москвы. Россия является для соседствующих с Афганистаном республик гарантией безопасности. Бывшие советские республики учитывают мнение России, так как собственных усилий для противостояния угрозам талибов может не хватить. Из Афганистана на территорию соседних стран может распространиться экстремизм и терроризм.

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