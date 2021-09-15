На Украине экс-глава МВД Аваков настраивает офис Зеленского против Арестовича

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15 сентября 2021, 09:59

Алексей Арестович, фото из соцсети

На Украине бывший глава МВД Арсен Аваков настраивает офис президента Украины против советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Аваков предложил "послать подальше" Арестовича из-за видео 2017 года, на котором советник главы офиса называет Антитеррористическую операцию (АТО) на Донбассе курортом для мальчиков.

Во вторник сюжет из интервью Арестовича украинскому изданию "Апостроф" появился в соцсетях. По словам Авакова, ему "этот редкой мерзости ролик Арестовича" прислал приятель, - передаёт Радио Sputnik.

И экс-глава украинского МИД призвал офис президента: "... даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение, перекрестите болезного, потом себя и пошлите этого персонажа подальше". "Не подставляйте страну и президента!" - призвал Аваков.

Как он считает, высказывания Арестовича, в том числе идея переименования Украины в Русь-Украину, отражаются на властях Украины.

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