На Украине экс-глава МВД Аваков настраивает офис Зеленского против Арестовича

На Украине бывший глава МВД Арсен Аваков настраивает офис президента Украины против советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Аваков предложил "послать подальше" Арестовича из-за видео 2017 года, на котором советник главы офиса называет Антитеррористическую операцию (АТО) на Донбассе курортом для мальчиков.
Во вторник сюжет из интервью Арестовича украинскому изданию "Апостроф" появился в соцсетях. По словам Авакова, ему "этот редкой мерзости ролик Арестовича" прислал приятель, - передаёт Радио Sputnik.
И экс-глава украинского МИД призвал офис президента: "... даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение, перекрестите болезного, потом себя и пошлите этого персонажа подальше". "Не подставляйте страну и президента!" - призвал Аваков.
Как он считает, высказывания Арестовича, в том числе идея переименования Украины в Русь-Украину, отражаются на властях Украины.
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