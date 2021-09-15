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Глава Минобороны Израиля Бени Ганц предупредил, что Иран в ближайшие месяцы может создать ядерную бомбу

, 08:52 Источник: РИА Новости

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц предупредил, что Иран в ближайшие месяцы может создать ядерную бомбу
Бени Ганц, фото Тwitter.com/gantzbe

Министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что Иран может в ближайшие месяцы создать ядерное оружие. Глава израильского Минобороны сказал в интервью изданию Foreign Policy, что Тегерану осталось примерно два-три месяца, и у него появятся материалы и возможности для производства одной ядерной бомбы.

Ганц предупредил о возможном возникновении в регионе гонки ядерных вооружений, если Ирану удастся получить ядерное оружие.

Министр обороны Израиля полагает, что вывод американских войск из Афганистана может в будущем позволить Ирану действовать более уверенно. Как полагает Бени Ганц, нельзя разрешить Ирану сделать заключение из данной ситуации, что "все, что надо сделать,- это оставаться сильными и решительными, и Запад сдастся".

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