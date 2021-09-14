Эксперты рассказали, в чем секрет долговечности древнеегипетских тканей

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14 сентября 2021, 18:41

фото: pixabay

В Древнем Египте использовали особые технологии для обработки льняной ткани, которые позволяли ей сохраняться в течение тысячелетий. Так, ученые Университета Бретань-Юг (Франция) провели исследование и раскрыли секрет такой прочности, сообщает Nature Plants.

Эксперты взяли образцы ткани эпохи Среднего царства (2033-1963 года до нашей эры) и подвергли их серии анализов с помощью современной аппаратуры.

Несмотря на то, что древние египтяне изготавливали все в вручную, волокна льна были почти такими же плотными, как у современных материалов.

Ученые выяснили, что египтяне на последних стадиях обработки льна применяли особую технологию его вымачивания, пишет Мир24.

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