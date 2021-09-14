Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на недостаточную защищенность границы страны

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14 сентября 2021, 17:31 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

Киев недостаточно профинансировал укрепление украинских границ. В этом плане страна остается уязвимой. Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словам, границы Украины на сегодняшний день уязвимы для мигрантов и групп диверсантов. В интервью британской газете The Independent он отметил, что Киев обеспокоен укреплением российско-белорусских связей.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что украинское руководство уже слабо верит в обещания западных стран. Он полагает, что Европа усложняет вступление Украины в Североатлантический альянс и Европейский союз, поскольку побаивается реакции РФ на это. Кулеба добавил, что Украина надеется на поддержку Вашингтона, ведь хозяин Белого дома Байден заинтересован в будущем Киева.

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