Признает ли мир афганское правительство, 17 членов которого - в международном розыске

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14 сентября 2021, 16:43

В состав нового правительства Афганистана вошли 17 человек, которые находятся в различных антитеррористических списках и розыске. При этом ни одной женщины-чиновника в правительстве нет. В большей степени правящую элиту представляют пуштуны.



Ранее они заявляли, что политика в стране будет предсказуемой. Все жители, независимо от национальности и религии смогут работать без преследования и гонений. Однако в обещания талибов* мало кто верит. Быстрая победа вскружила им голову, и они сразу позабыли о своих обещаниях.



Официальный представитель «Талибан»* Забиулла Муджахид заявил, что власть в стране является временной. В перспективе чиновниками смогут стать женщины и шииты. В стране пытаются построить систему власти наподобие Ирану, где верховный лидер является и высшим духовным лицом. Все структуры власти находятся в его подчинении.



Премьером Афганистана стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Ранее он работал в министерстве иностранных дел. По его указу в ряде провинций страны были уничтожены памятники доисламской культуры. ООН внесла премьера в санкционный список. Министром внутренних дел стал Сираджуддин Хаккани, который являлся ранее руководителем террористической организации «Сети Хаккани» (запрещено в России). Для американцев такой состав правительства стал пощёчиной, которую они крайне болезненно восприняли



*Талибан - запрещённая в России организация.





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