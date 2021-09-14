Китай может стать обладателем американских секретных технологий

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14 сентября 2021, 13:30

Афганская проблема поставила перед великими державами необходимость укрепления обороноспособности. Для США главными противниками по-прежнему остаются Россия и Китай. Чтобы сохранить лидерство, американцам придётся приложить максимум усилий не только в сфере вооружения, но и во внешней политике.



Новой угрозой для Вашингтона стала проблема оружия, которое американские солдаты оставили на территории Афганистана. Разработчики, которые потратили целые годы на создание современных видов оружия, сожалеют, что оно, скорее всего, уже находится в распоряжении китайцев. Общая стоимость оставленного американцами оружия в исламской республике, составляет 85 миллиардов долларов. Это машины, самолёты и вертолёты, стрелковое лёгкое оружие и другие установки.



Бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс сообщил, что талибы имеют большое количество вертолётов «Блэк Хок». Этим не может похвастаться практически ни одно государство мира, за исключением Америки. Талибам удалось захватить самолёт C-130 ВВС Афганистана, на который было установлено радиоэлектронное оборудование. Из него можно извлечь секретные сведения. Особый интерес для китайцев представляют системы электронного противодействия, имеющиеся в наличии у боевиков. Если КНР получит к ним доступ, они смогут понизить эффективность этих устройств.





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