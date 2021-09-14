МВФ не спешит предоставлять Киеву новые кредиты

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14 сентября 2021, 12:18

С 21 сентября на Украине начнёт работу новая миссия Международного валютного фонда. Украинская сторона просит иностранного кредитора продлить действие программы, которая завершается к концу года.



Вопрос предоставления новых займов зависит от результатов реформ. Взамен на несколько траншей, «Незалежная» пообещала провести судебную реформу, создать антикоррупционные органы, обеспечить независимость национального банка страны. В реформах заинтересованы не только зарубежные кредиторы, но и сами украинцы. Пока процесс заторможён. Судебная реформа провалилась из-за невозможности создания комиссии по проверке добропорядочности судей. На Западе также остались недовольны работой антикоррупционных органов Украины. В МВФ не могут понять причины закрытия большого количества банков при президентстве Порошенко. Украине от таких действий нанесён ущерб в 10 млрд долларов.



На начало сентября финансовые резервы Украины составляют более 31 миллиарда долларов. Это максимальный показатель за последние пять лет. Займы МВФ не решают основные экономические проблемы государства, однако позволяют покрыть старые кредиты. Без внешних вливаний экономика Украины существовать не может.





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