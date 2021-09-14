В Тбилиси готовятся к аресту Саакашвили - дежурная предвыборная фишка

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14 сентября 2021, 11:30

Образованная в Грузии организация «Общее народное движение» намерена обеспечить безопасное возвращение Михаила Саакашвили на родину. Создателем организации является лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Он планирует собрать в аэропорту столицы 40 тысяч человек, чтобы исключить задержание бывшего президента. Сам Саакашвили в социальных сетях на это ответил, что сохранение государства возможно только путём избрания во власть оппозиционных структур.



В правящей партии «Грузинская мечта» сожалеют, что в стране имеется 40 тысяч граждан, которые готовы покрывать множественные преступления Саакашвили. Суд Грузии заочно приговорил экс-главу государства к 10 годам лишения свободы. По этой причине он уже восьмой год не возвращается на родину. Кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелиа считает, что Саакашвили давно пора приехать в Грузию. Он как лидер политической партии должен находиться на родине и показывать моральное превосходство перед другими политиками.



Тема ареста Саакашвили поднимается перед каждыми выборами. Многие политики на этом делают себе рейтинг и получают политические очки. Сам Саакашвили является украинским чиновником и имеет паспорт «Незалежной». Заявления по поводу ареста бывшего президента не оказывают влияния на отношения Грузии с Украиной.





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