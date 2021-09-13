Rzeczpospolita: Варшава не может спокойно смотреть на появление ВС РФ в Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

13 сентября 2021, 20:54 Источник: Военное обозрение

pixabay.com

Польша весьма встревожена появлением в Белоруссии армии Российской Федерации. Один из таких материалов появился на страницах польского издания Rzeczpospolita.

В публикации говорится, что важно понимать, какое количество военных принимают участие в масштабных маневрах “Запад-2021”. Согласно официальным данным, речь идет о 13000 человек.

В материале журналисты Польши напомнили о словах военного аналитика из США Майкла Кофмана, по словам которого цифры не имеют ничего общего с реальностью. Он подчеркнул, что российские власти указывают меньшие цифры, чтобы “соблюдать Венское соглашение от 1990 года”.

В польской прессе стали писать о том, что РФ проводит маневры все ближе к границам Польши. Отмечается, что Москва под Гродно использует силы ПВО, а на аэродроме в Барановичах применяет авиацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости