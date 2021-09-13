Депортация Оберлендера – вопрос самого ближайшего времени

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13 сентября 2021, 20:01

Взято из интернета

9 сентября в Канаде начались судебные слушания по делу о депортации из страны нацистского преступника Гельмута Оберлендера, в годы Великой Отечественной войны служившего в составе действовавших на оккупированной территории айнзацкоманд СС и полиции Третьего рейха СД, участвовавшего в карательных акциях и геноциде тысяч евреев и мирных жителей Украины, России, Белоруссии, Чехии и Сербии.

Директор российского фонда «Историческая память» Александр Дюков в передаче «Оперативная проверка» привел ранее неизвестные свидетельские показания, свидетельствующие о виновности Гельмута Оберлендера. Судебный процесс над бывшим нацистом длится уже 25 лет, в течение которых его защита утверждает, что подзащитный в годы Второй Мировой войны являлся всего лишь штатным переводчиком частей СД и вермахта, не участвуя в массовых казнях и убийствах мирного населения.

Архивные материалы фонда «Историческая память» открывают новые моменты биографии старого палача. Одним из таких преступлений было убийство евреев в городе Таганроге 29 октября 1941 года. Участие Оберлендера в этом и ряде других преступлений подтверждается показаниями его сослуживца по подразделению 10А Отто Нюрнеберга от 1 ноября 1960 года.

«В массовом расстреле советских граждан еврейской национальности в городе Таганроге Оберлендер участвовал, я сам лично видел его на месте расстрела… Когда после расстрела вечером мы собрались в казарме и делились впечатлениями, Оберлендер, как я помню, говорил, что расстрел людей для него дело не новое, что он к этому уже привык»,- свидетельствовал Нюрнеберг.

Летом 1942 года айнзацкоманда 10А участвовала в карательных акциях в Новороссийске, в 1943 году, как следует из показаний свидетеля – в таких же операциях в белорусском городе Мозырь. Установлено также, что версия самого Оберлендера о том, что последние два года войны он был солдатом вермахта, является ложью – Оберлендер оставался на службе в частях СД, участвовал в карательных операциях оккупантов в Югославии против сербских партизан в течение 3 месяцев в 1944 году. Затем был командирован в чешский город Пановцы в звании одного из младших командиров СД.

Оберштурмбаннфюрер СС и второй руководитель айнзацкоманды 10А Курт Эмиль Генрих Кристман, как непосредственный начальник Гельмута Оберлендера, скрывался до своего ареста в 1974 года. Один из богатейших людей послевоенного Мюнхена, исполнитель приказов бригаденфюрера Биркампа и непосредственный организатор казней в городах Таганрог, Ростов, Краснодар, Ейск, Новороссийск, Мозырь, Кристман, долго скрывался в обществе послевоенных нацистов, жил в Аргентине, но был осужден к длительному тюремному сроку и умер в тюрьме в Германии в 1987 году.

По словам Александра Дюкова, с наибольшей вероятностью Гельмут Оберлендер будет экстрадирован для суда на территорию ФРГ. Историк считает маловероятным, что «ветерана Третьего рейха» доставят из Канады туда, где остался кровавый след нацистских ублюдков – в Россию, Белоруссию, Украину, Сербию или Чехию. Нацистов всюду, ну почти везде, ненавидят и скорее всего, старого убийцу осудят в ФРГ.

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