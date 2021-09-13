Талибы заявили о готовности предпринять шаги для разморозки иностранных активов

Сторонники “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) заявили о готовности предпринять необходимые юридические меры, которые позволят разморозить зарубежные активы. Такое заявление сделал представитель талибов Сухейль Шахин.
По его словам, в настоящее время в Афганистане наблюдается масса экономических проблем. Он подчеркнул, что недоступные деньги являются средствами афганцев, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на РИА Новости.
Он заявил о необходимости разморозить активы страны Западом, ведь речь идет о деньгах афганцев. Отметим, что ранее иностранные активы Афганистана были заморожены западными банками. Произошло это после прихода к власти в стране “Талибана”.
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