Талибы заявили о готовности предпринять шаги для разморозки иностранных активов

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13 сентября 2021, 19:39 Источник: sputniknews.ru

Sanaullah Seiam/Global Look Press

Сторонники “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) заявили о готовности предпринять необходимые юридические меры, которые позволят разморозить зарубежные активы. Такое заявление сделал представитель талибов Сухейль Шахин.

По его словам, в настоящее время в Афганистане наблюдается масса экономических проблем. Он подчеркнул, что недоступные деньги являются средствами афганцев, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на РИА Новости.

Он заявил о необходимости разморозить активы страны Западом, ведь речь идет о деньгах афганцев. Отметим, что ранее иностранные активы Афганистана были заморожены западными банками. Произошло это после прихода к власти в стране “Талибана”.

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