Президенту Ливана предложили завезти 10 тысяч русских женщин, чтобы они развлекали местных мужчин

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13 сентября 2021, 19:14

Популярный ночной клуб в Бейруте. Фото: GlobalLook

В Ливане партии «Объединение» пришлось объясняться после того как их лидер, бывший министр окружающей среды во всеуслышание рассказал, что предложил главе государства привезти 10 тысяч русских или украинских женщин для возрождения туризма в стране.

«Я сказал ему, что если мы являемся страной проституции, то можем привлечь 10 тысяч русских или украинских женщин», – поделился Виам Ваххаб в эфире местного телеканала. Он также добавил, что президент в ответ рассмеялся. Это вызвало скандал.

В партии «Объединение» тут же принялись оправдываться, утверждая, что слова их лидера были неправильно поняты. Оказывается, он имел в виду красоту россиянок и украинок, и ничего более. Однако хотелось бы услышать извинения и от самого Ваххаба.

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