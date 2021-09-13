Европа задумалась о создании собственной пятитысячной армии

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13 сентября 2021, 17:10

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости создания общих сил оперативного реагирования. На континенте обеспокоены происходящими в Афганистане событиями. Одни европейские страны считают, что единая армия укрепит положение союзного образования, другие заявляют об увеличении напряжения в мире.



Большая часть европейских экспертов считает возможность создания вооружённых сил ЕС маловероятной. По задумке Брюсселя, численность армии должна составлять не менее 5 тысяч солдат. Их будет достаточно для обеспечения гарантии от террористических угроз, миграционных проблем. Окончательная программа формирования европейской армии будет принята весной следующего года. Член подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Аттила Ара-Ковач заявил о важности таких подразделений для Европы. Солдаты смогут управлять миграционным кризисом, собирать необходимые разведданные и помогать в проведении гуманитарных операций.



ЕС пытался создать собственные военные силы ещё в 2007 году. Однако проект не получил финансирования.





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