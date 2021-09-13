Талибы* стали инструментом гибридной войны США против России

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13 сентября 2021, 16:04

Медийное пространство заполнено статьями и мнениями политологов о провальной миссии американцев в Афганистане. Однако не всё так однозначно. Лидерами талибов* оказались лица, которые находятся в розыске, либо отбывали наказание в тюрьмах других государств. Им удалось за несколько месяцев захватить территорию Афганистана даже при присутствии иностранной военной помощи. Может быть их действиями руководили специалисты из штаб-квартиры в Лэнгли?



Остаётся много вопросов относительно оставленного американцами оружия в Афганистане. Современные установки могут быть использованы не только внутри страны, но и далеко за её пределами. Ряд экспертов считает, что талибы* стали своего рода орудием Вашингтона в гибридной войне против Москвы и Пекина. Только эти два крупных государства имеют все возможности для остановки боевиков, однако они не спешат вмешиваться в афганские дела.



По одной из конспирологических версий, 20-летнее присутствие американцам понадобилось для подготовки плацдарма, с которого будет вестись гибридная война. В Центрально-Азиатском регионе главным соперником США остаётся Китай и бывшие советские республики, протекторатом для которых выступает Россия. Очевидно, её американцы и хотят втянуть в длительную войну, а в отношении Китая создать опасный очаг, который затормозит реализацию им глобальных экономических проектов.



*Талибан -движение, запрещённое в РФ





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