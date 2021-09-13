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Генерал Могилев заявил, что Украина не в силах прокормить и афганских беженцев, и собственное население

, 15:52 Источник: РИА Новости

Генерал Могилев заявил, что Украина не в силах прокормить и афганских беженцев, и собственное население
pixabay.com

Киев пообещал принять на Украине 5000 афганских беженцев, а ведь у него нет достаточно денежных средств, чтобы прокормить собственное население. Такое заявление сделал генерал-полковник Анатолий Могилев, ранее занимавший пост украинского министра внутренних дел.

Он подчеркнул, что на эти цели власти Украины намерены направить порядка 700 млн гривен из бюджета. “Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов”, - сказал он.

По словам Могилева, после принятия беженцев из Афганистана, на украинской территории могут оказаться пособники террористов. По его мнению, речь идет всего-навсего о “красивом жесте” Зеленского перед поездкой в американскую столицу, а на Украине недостаточно средств для выплаты зарплат и пенсий.

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