Волонтёры ресурса Arms Watch решили, что Пентагон превратит Грузию в свой центр биологических исследований

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13 сентября 2021, 15:34 Источник: Свобдная пресса

Волонтёры портала Arms Watch изучили информацию, опубликованную на хакерском форуме Raid Forums и сделали вывод о том, что Пентагон планирует превратить Грузию в свой крупнейший центр биологических исследований за рубежом.

Хакеры нашли вскрыли переписку между Центром Лугара — биолабораторией Пентагона в Тбилиси, посольством США в Грузии и грузинским Минздравоом. В документах говорится о новой секретной программе стоимостью $ 161 млн, которую начнут реализовывать в ближайшее время.

В секретных письмах говорится, что в Тбилиси прибудет (или уже прибыла) бригада из 16 военных медиков и ведущих специалистов CDC, для которых в Грузии будет построена отдельная биолаборатория BSL-2, административное здание и кампус рядом с Центром Лугара.

Centers for Disease Control (CDC) - центры США по контролю заболеваний.

О Центре Лугара журналисты-расследователи пишут как о площадке по разработке смертоносных зараз, - сообщает "Свободная пресса". Он "прославился" в результате международного скандала в 2018 году, когда стало известно, что американские дипломаты в Грузии были вовлечены в торговлю замороженной человеческой кровью и патогенами для секретной военной программы.

Судя по переписке, Грузия станет единым центром управления всеми пентагоновскими биолабораториями Восточной Европы и Центральной Азии.

Как пишет Arms Watch, американские военные ученые были направлены в Грузию для некой программы, работы над которой в США запрещены. Не исключено, что сделанные здесь наработки получат военное продолжение. Так проект № 1059 был направлен на ортопоксвирусы (Orthopoxvirus), которые могут инфицировать людей и млекопитающих.

Проект № 1439 под названием "Молекулярно-вирусологические исследования в Грузии" имеет отношение к штаммам хантавируса и вируса крымско-конголезской геморрагической лихорадки. В рамках этой программы США собрали в Центре Лугара огромную коллекцию грызунов и эктопаразитов (клещей, блох).

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