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Террористический бартер: Пакистан перебросит талибов* в Индию

, 14:29

Террористический бартер: Пакистан перебросит талибов* в Индию

Пакистанская военная разведка оказала помощь талибам* в захвате большей части долины Панджшер. Взамен на это представители «Талибана»* заявили о готовности отправки боевиков на территорию Индии. В Дели считают, что талибы и Исламабад осуществляют «террористический бартер».

Китай, в отличие от Индии, пытается договориться с талибами, чтобы избежать распространения экстремизма на свою территорию, особенно в северо-западный регион Синьцзян. По мнению разведчиков из Индии, Исламабад был особо заинтересован в получении контроля над Панджшером, населённого в большей степени таджиками. В Дели считают, что Пакистан создаст в приграничных с Индией афганских районах тренировочные базы для боевиков.

Многие эксперты придерживаются мнения, что реально противостоять боевикам Афганистана могут только Россия и Индия. Китай пытается выстраивать политику с талибами независимо от других государств. Если в Афганистане будут созданы центры для подготовки боевиков, то Индия станет одной из первых жертв терроризма и экстремизма.

Профессор МГИМО Сергей Лунёв заявил: «...Талибан* создан пакистанской разведкой, получающей деньги из Саудовской Аравии. Будут ли талибы расширять своё влияние за пределы Афганистана, не известно». В любом случае мирного развития событий в исламской республике ожидать не стоит».

*Талибан -движение, запрещённое в РФ

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