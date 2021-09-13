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США уходят из Саудовской Аравии, которая разворачивается в сторону России

, 14:27

США уходят из Саудовской Аравии, которая разворачивается в сторону России

В администрации американского президента Джозефа Байдена решили сменить внешнеполитические ориентиры не только в Афганистане, но и на Ближнем Востоке. С территории королевства вывели передовые установки ПРО. В Эр-рияде пытаются выстраивать взаимовыгодные отношения с Вашингтоном, при этом большое внимание государство намерено уделить теперь Москве.

Вывод средств ПВО происходит несмотря на периодические нападения со стороны Йемена. Остающиеся батареи являются неактивными. О своих намерениях по сокращению численности установок американские политики заявляли ещё несколько месяцев назад. Однако данная новость стала для наблюдателей неожиданностью. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби пытался заверить региональные правительства, что Вашингтон никого не оставит в беде и по-прежнему готов выстраивать долгосрочные отношения со всеми ближневосточными государствами. Пока в Пентагоне пытаются решить с Ближним Востоком будущее Афганистана.

Чтобы не остаться как Афганистан без военной и дипломатической помощи, королевская семья готова принять в ближайшее время главу комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого. Не исключено, что стороны подпишут ряд документов и соглашений о сотрудничестве и военном союзничестве.

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