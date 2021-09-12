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Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

, 19:58 Источник: РИА Новости

Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него
Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава Евросовета Шарль Мишель звонил президенту РФ Владимиру Путину с просьбой надавить на него для решения различных вопросов.

«Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. "Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами разговариваете?" - "Талибы контролируют территорию". Путин у них спрашивает: "А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?"» - поделился глава республики.

Напомним, что 8 сентября Путин и Мишель в ходе телефонного разговора обсудили напряжённую ситуацию Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и налаживания межафганского диалога. 9 сентября российский лидер провел личную встречу с Лукашенко.

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Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава Евросовета Шарль Мишель звонил президенту РФ Владимиру Путину с просьбой надавить на него для решения различных вопросов.

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