Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

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12 сентября 2021, 19:58 Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава Евросовета Шарль Мишель звонил президенту РФ Владимиру Путину с просьбой надавить на него для решения различных вопросов.

«Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. "Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами разговариваете?" - "Талибы контролируют территорию". Путин у них спрашивает: "А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?"» - поделился глава республики.

Напомним, что 8 сентября Путин и Мишель в ходе телефонного разговора обсудили напряжённую ситуацию Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и налаживания межафганского диалога. 9 сентября российский лидер провел личную встречу с Лукашенко.

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