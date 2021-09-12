Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава Евросовета Шарль Мишель звонил президенту РФ Владимиру Путину с просьбой надавить на него для решения различных вопросов.
«Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. "Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами разговариваете?" - "Талибы контролируют территорию". Путин у них спрашивает: "А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?"» - поделился глава республики.
Напомним, что 8 сентября Путин и Мишель в ходе телефонного разговора обсудили напряжённую ситуацию Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и налаживания межафганского диалога. 9 сентября российский лидер провел личную встречу с Лукашенко.
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