«Le Figaro»: «ЧВК Вагнера» действовала в Мали еще в июне 2021 года

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12 сентября 2021, 15:00

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В июне 2021 года одна из наиболее авторитетных французских газет, Le Figaro, выпустила материал о деятельности российской группы, известной как «ЧВК Вагнера». Несмотря на скандальный и даже откровенно тенденциозный характер статьи, она содержала один важный конкретный тезис. По мнению автора Алена Барлюэ, «вагнеровцы» в июне 2021 года уже находились в Мали, выполняя разведывательные задачи.



На фоне трескучей риторики, которой был набит текст, ремарку по поводу Мали было трудно воспринимать всерьез. Однако последние новости заставляют взглянуть на «Фигаро» иными глазами.



В начале сентября появилось сообщение о гибели двоих оперативников «ЧВК Вагнера» в Мали. А вскоре в африканскую прессу просочились все более и более подробные сведения о деятельности россиян в африканской республике. По имеющимся сведениям, в Мали уже находятся 1200 бойцов этой группы.



«ЧВК Вагнера» стала широко известна после событий в Сирии. В 2017 году «вагнеровцы» сыграли огромную роль в уничтожении «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) во время сражений в центральной Сирии. Кроме того, эта группа участвовала в операциях в Мозамбике, где она смогла переломить ситуацию и нанести тяжелое поражение бандам исламистов. Характерно, что в Мали они, как сообщается, прибыли из Центральноафриканской республики. Там помощь российских инструкторов оказалась решающей для стабилизации законного правительства и разгрома военизированных террористических группировок. С таким послужным списком неудивительно, что правительство Мали решило доверить безопасность своей страны именно «вагнеровцам». Беспокойство французов также не вызывает удивления. В 2013 году Франция ввела войска в республику, официально – для защиты от исламистских группировок и сепаратистов. Однако в реальности за время пребывания французов в Мали обстановка только обострилась, правительство утратило контроль над целыми регионами, и как раз летом 2021 года президент Франции Макрон объявил о свертывании операции.





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