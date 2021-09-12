Глава MI5 Маккаллум предупредил о возросшей угрозе нового «11 сентября» после ухода США из Афганистана

Уход войск Соединенных Штатов из Афганистана способствует росту риска совершения очередного теракта. Речь идет о событиях, схожих с 11 сентября 2001 года в американском Нью-Йорке.
Решение руководства США “приободрило и воодушевило” исламских экстремистов. Соответствующее заявление сделал глава британской контрразведки Кен Маккаллум. По информации газеты The Times, он полагает, что после ухода американцев с афганской территории террористы могут перегруппироваться, чтобы претворить в жизнь более изощренные атаки.
“Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы”, - сказал глава MI5.
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