В провинции КНР Фуцзянь вспыхнул новый очаг заражения COVID-19

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12 сентября 2021, 09:52 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В провинции Китая Фуцзянь обнаружили шесть новых носителей коронавируса нового типа. Данная информация поступила от агентства Синьхуа, которое в своем материале ссылается на местные власти.

Отмечается, что новый очаг удалось выявить в уезде Сянью города Путянь. Согласно предварительной информации, речь идет о высококонтагиозном штамме “дельта”.

Кроме того, там же обнаружили 18 человек, у которых коронавирус протекает без проявления симптомов. После подтверждения первого случая у местных жителей взяли 81 938 проб.

К слову, на сегодняшний день на планете заразились COVID-19 свыше 223 млн человек. Об этом сообщили в ВОЗ. По данным Университета Джонса Хопкинса, заболевших насчитывается 224 млн.

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