На афганской территории наблюдается тяжелая ситуация. Радикальное движение “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) просит врачей в стране выйти на работу.
При этом талибы обещают, что медики в Афганистане будут получать, в пересчете на российскую валюту, 3000 рублей в качестве заработной платы. Этой информацией поделился посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
По его словам, в Афганистане ожидается снижение жизненного уровня в 4 раза. Он отметил, что западные страны ранее заморозили финансовые активы этой страны, во время пребывания Гани у власти три четверти бюджета формировалось благодаря помощи Запада. Жирнов заключил, что талибы гарантируют вышедшим на работу врачам зарплату в 3000 рублей в месяц, в пересчете на рубли.
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