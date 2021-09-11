На акции протеста в Париже, переросшей в крупные беспорядки, полицейские начали применять водометы и слезоточивый газ

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11 сентября 2021, 20:52 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На протестной акции во французской столице вновь произошли крупные беспорядки. Правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ в районе улицы Риволи Парижа.

Протестующие достигли площади Пале Руаяль, после чего им пришлось развернуться в связи с тем, что полицейские блокировали дальнейшее движение.

В колонне было немало агрессивно настроенных граждан, которые стали бросать в стражей порядка бутылки и камни. Кроме того, они оборудовали заграждения и причиняли ущерб имуществу города.

Правоохранители задействовали водометы и слезоточивый газ. В ходе столкновений несколько человек получили травмы. Напомним, что недовольные введением санитарных пропусков протестуют девятую субботу подряд.

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