На акции протеста в Париже, переросшей в крупные беспорядки, полицейские начали применять водометы и слезоточивый газ

На протестной акции во французской столице вновь произошли крупные беспорядки. Правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ в районе улицы Риволи Парижа.
Протестующие достигли площади Пале Руаяль, после чего им пришлось развернуться в связи с тем, что полицейские блокировали дальнейшее движение.
В колонне было немало агрессивно настроенных граждан, которые стали бросать в стражей порядка бутылки и камни. Кроме того, они оборудовали заграждения и причиняли ущерб имуществу города.
Правоохранители задействовали водометы и слезоточивый газ. В ходе столкновений несколько человек получили травмы. Напомним, что недовольные введением санитарных пропусков протестуют девятую субботу подряд.
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