В Латвии госпитализировали троих военнослужащих НАТО, пострадавших во время учений

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11 сентября 2021, 16:08 Источник: РИА Новости

Jaap Arriens/Global Look Press

В ходе военных учений НАТО Namejs 2021 пострадали трое военнослужащих альянса. Несчастный случай произошел на Адажском полигоне на территории Латвии.

Военнослужащие получили травмы, их пришлось доставить в лечебное учреждение. Этой информацией поделился сегодня, 11 сентября, пресс-секретарь латвийского оборонного ведомства Каспарс Галкинс.

Отмечается, что врачи осмотрели пострадавших и выписали одного из них. Они находятся в стабильном состоянии.

Что именно случилось, не сообщается. Близких этих военнослужащих уже проинформировали о произошедшем. Напомним, что указанные учения завершатся в Латвии третьего октября.

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