84-летний дядя президента Сирии получил во Франции 4 года тюрьмы

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11 сентября 2021, 15:21 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Издание Ouest-France сообщило, что в Париже суд оставил в силе приговор дяде президента Сирии Башара Асада. Ранее 84-летний Рифат Асад обращался в Апелляционный суд с требованием отменить приговор, вынесенный ему в мае 2021 года, когда он получил 4 года тюрьмы. Известно также, что у него конфисковано «добытое незаконным путем» имущество общей стоимостью около 90 млн евро.



В 2014 году после обращения антикоррупционных ассоциаций Transparency International и Sherpa французская юстиция временно «заморозила» два особняка и десятки квартир в Париже, имение в парижском пригороде, офисные помещения в Лионе и еще один объект недвижимости в Лондоне. Известно, что это имущество было зарегистрировано как на самого Асада, так и на его близких через офшоры.



Асаду были предъявлены обвинения в «отмывании денег в составе организованной банды», «незаконном присвоении государственных (сирийских) средств», «налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах» и в «нелегальном использовании рабочей силы» на принадлежащих ему объектах недвижимости. Генеральная прокуратура Франции заявила, что деньги на приобретение имущества Рифат Асад получил из средств сирийского государства.



Рифат Асад покинул Сирию в 1984 году после неудачной для него попытки военного переворота. Он возглавлял элитное подразделение внутренней безопасности страны («Оборонные бригады»). Интересно, что в 1986 году президент Франции Миттеран удостоил Рифаат Асада звания Высший офицер Ордена Почетного Легиона — «за услуги», оказанные французской дипломатии на Ближнем Востоке.



Известно, что оставаясь за границей, он формально сохранял за собой высшие посты в Сирии, оставаясь до 1998 года вице-президентом страны. По данным AFP, французское следствие считает, что Рифат Асад, причастный к массовым репрессиям (в том числе, к подавлению мятежа «Братьев-мусульман»* в Хаме в 1982-м, когда погибли десятки тысяч человек), получал деньги от брата в обмен за молчание и обязательство не возвращаться в Сирию.



* Организация запрещена в России





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