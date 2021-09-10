Аргументы Недели В мире 13+

Глава комитета бундестага Эрнст назвал завершение строительства «Северного потока - 2» успехом для газового рынка

, 17:21 Источник: interfax.ru

Глава комитета бундестага Эрнст назвал завершение строительства «Северного потока - 2» успехом для газового рынка
Jens Büttner/Global Look Press

Клаус Эрнст, возглавляющий комитет бундестага по экономике и энергетике, заявил, что завершение строительства “Северного потока - 2” является успехом. При этом депутат от партии “Левых” отметил важность данного проекта для частного и промышленного потребителя газа в Германии.

По словам Эрнста, если бы газопровод не достроили, то альтернативным вариантом стало бы увеличение импорта поступающего с американской территории СПГ. “Окончание строительства - это успех и для климатической политики”, - сказал он.

Эрнст подчеркнул, что вред СПГ для природы гораздо более существенный. Кроме того, он обходится ФРГ дороже. Он заключил, что санкции Вашингтона замедлили СП-2, однако полностью остановить проект не удалось.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Общество

Общество

В мире

Экономика

Общество

Происшествия

Политика

Политика

Экономика

Политика

Политика

Экономика

Общество

Общество