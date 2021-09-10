Глава комитета бундестага Эрнст назвал завершение строительства «Северного потока - 2» успехом для газового рынка

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10 сентября 2021, 17:21 Источник: interfax.ru

Jens Büttner/Global Look Press

Клаус Эрнст, возглавляющий комитет бундестага по экономике и энергетике, заявил, что завершение строительства “Северного потока - 2” является успехом. При этом депутат от партии “Левых” отметил важность данного проекта для частного и промышленного потребителя газа в Германии.

По словам Эрнста, если бы газопровод не достроили, то альтернативным вариантом стало бы увеличение импорта поступающего с американской территории СПГ. “Окончание строительства - это успех и для климатической политики”, - сказал он.

Эрнст подчеркнул, что вред СПГ для природы гораздо более существенный. Кроме того, он обходится ФРГ дороже. Он заключил, что санкции Вашингтона замедлили СП-2, однако полностью остановить проект не удалось.

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