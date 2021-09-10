Зеленский: встреча с Путиным должна быть «более предметной», чем переговоры в «нормандском формате»

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10 сентября 2021, 14:25 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным должна быть «не декларативной», а «более предметной», чем предыдущие переговоры в «нормандском формате».

«Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться [с Путиным], не декларативно», - высказал он в ходе своего выступления на форуме YES Brainstorming.

Зеленский считает, что на встрече «нормандской четверки» удастся договориться о новом обмене заключенных. По его словам, в любом случае переговоры принесут «какой-то результат». При этом он уверен, что Россия будет препятствовать возвращению людей по формуле «всех на всех». Президент добавил, что Москва сейчас этой встречи в принципе не хочет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов провести встречу в «нормандском формате» в любой момент.

На что глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что Москве не нужна «встреча ради встречи». Дипломат призвал украинские власти определить свою позицию по Минским договоренностям, поскольку они постоянно меняют мнения.

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