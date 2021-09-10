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Британцы будут разворачивать суда с беженцами к берегам Франции

Почти как Белоруссия и Литва, только «понаплыли»

, 12:54

Британцы будут разворачивать суда с беженцами к берегам Франции

Лондон и Париж не могут договориться о совместных правилах пропуска мигрантов на свои территории. Министр внутренних дел Англии Прити Пател предлагает увеличить количество пограничников и дать им право разворачивать морские суда с нелегалами ещё в нейтральных водах. Их будут отправлять к берегам Франции.

Париж не согласен с такой политикой, ссылаясь на угрозу жизни людей. Подобная практика уже применялась Англией в 2015 году. Тогда страна Туманного Альбиона впервые справедливо заявила, что экономики европейских стран не потянут наплыва беженцев.

За последнюю неделю через пролив Ла-Манш в Англию «приплыло» более полутора тысяч мигрантов. Хотя ещё недавно Британия и Франция договаривались о совместных действиях. Лондон планировал оплатить Парижу затраты на укрепление пограничных группировок и установку современной системы видеонаблюдения. Многих нелегалов французам удаётся остановить на своём берегу. Однако новый наплыв настолько велик, что пограничные службы не справляются. Для мигрантов привлекательно то,что проникновение в Англию автоматически даёт им статус беженца. А пока они находятся в нейтральных водах, Британия им ничего не должна.

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