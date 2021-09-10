Константин Косачёв прокомментировал завершение строительства газопровода «Северный поток — 2»
10 сентября 2021, 12:08
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2». О завершении строительства газопровода в пятницу объявили в «Газпроме».
Косачёв объяснил, что этот проект - это общий вклад в энергетическую безопасность Европы. Политик назвал диверсификацию маршрутов, удешевление транзитного плеча, использование сети, которая отвечает самым современным требованиям экологии, преимуществами «Северного потока — 2».
Косечёв также назвал подозрения в том, что газопровод якобы направлен против Украины и запугивание европейских потребителей тем, что Россия будет использовать этот трубопровод в качестве «оружия», «следствием недобросовестной конкуренции»,- передаёт RT.
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