Константин Косачёв прокомментировал завершение строительства газопровода «Северный поток — 2»

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10 сентября 2021, 12:08

Константин Косачёв, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2». О завершении строительства газопровода в пятницу объявили в «Газпроме».

Косачёв объяснил, что этот проект - это общий вклад в энергетическую безопасность Европы. Политик назвал диверсификацию маршрутов, удешевление транзитного плеча, использование сети, которая отвечает самым современным требованиям экологии, преимуществами «Северного потока — 2».

Косечёв также назвал подозрения в том, что газопровод якобы направлен против Украины и запугивание европейских потребителей тем, что Россия будет использовать этот трубопровод в качестве «оружия», «следствием недобросовестной конкуренции»,- передаёт RT.

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