В Европе начали бороться с безработицей путём отмены «халявных» пособий

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10 сентября 2021, 11:17

В Европе обострился вопрос с неработающим населением, состоящим в большинстве из мигрантов, численность которых постоянно увеличивается. ЕС стремится сократить потоки нелегалов, прибывающих на континент, чтобы сэкономить деньги и направить их на другие цели. Европейские страны стали реже предоставлять убежище иностранцам.



Немецкие политики из правящего союза ХДС/ХСС предлагают пересмотреть программу государственной помощи безработным гражданам. Вместо денежных дотаций партийцы считают необходимым отправлять таких людей на «общественно полезные работы». Новая мера может коснуться всех жителей страны, которые не хотят трудиться. В первую очередь новое правило затронет мигрантов и беженцев, очень неплохо живущих на «Arbeitslosengeld II». По мнению члена комитета Европарламента по вопросам занятости Свена Шульца, в стране требуются рабочие для уборки улиц, сбора мусора. Но для реализации этого проекта нужно внести изменения в немецкое законодательство.



В Дании, к примеру, власти уже сократили выплаты мигрантам. Премьер Метте Фредериксен считает, что все люди должны вносить вклад в развитие государства, а безработным необходимо отрабатывать субсидии. Не имеющим образования гражданам, живущим за счёт государства на протяжении трёх лет, придётся работать не менее 37 часов в неделю.





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