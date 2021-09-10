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Американцы потратили в Афганистане 2,3 триллиона долларов

, 10:24

Американцы потратили в Афганистане 2,3 триллиона долларов

На эти деньги можно было с нуля построить новую страну в пустыне, куда переселить мирное население, оставив Кабул талибам*.

США построили ряд социальных объектов в исламской стране, дороги. В Кабуле создан мелкий сервис, поддерживающий нормальный уровень жизни людей. При правительстве Гани в стране запустили две крупные плотины, регулирующие потоки воды в западных реках.

Присутствие американских войск в Афганистане позволяло наполнять бюджет государства из внешних источников. Теперь этого не будет. Талибы* могут ощутить экономическую катастрофу уже в самое ближайшее время. Гуманитарная катастрофа коснётся в первую очередь «прирученных» к американским деньгам людей, более того, их жизням угрожает опасность за прежнее сотрудничество с американцами.

Торможение экономики уже привело к сокращению поставок продовольствия из Узбекистана. Платёжеспособность Афганистана упала до минимума. Для удержания политической системы также потребуются деньги. Частично их может выделить Китай, который заинтересован в стабильности на границе. Однако Пекин потребует соблюдения своих жёстких условий. Талибы* могут попросить помощь и у других, в основном, арабских государств, но она не будет существенной.

* Талибан - запрещённая в РФ организация.

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