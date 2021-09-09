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В Таиланде ученые научились обнаруживать коронавирус в поту человека

, 21:47 Источник: Российская газета

В Таиланде ученые научились обнаруживать коронавирус в поту человека
pixabay.com

В Таиланде специалисты начали обнаруживать коронавирусную инфекцию в поту человека. В исследовании задействованы ученые университета Бангкока, которые испытывают специальное тестирующее устройство, оснащенное прикладываемым к подмышкам стержнем.

После получения пробы специалисты выжидают пятнадцать минут, а затем помещают стержень во флакон, выполненный из стекла. Он в свою очередь стерилизован ультрафиолетовыми лучами. С результатом теста можно ознакомиться через полминуты.

В беседе с AFP исследователь Чадин Кулсинг из Университета Чулалонгкорн в Бангкоке подчеркнул, что данный метод демонстрирует 95-процентную надежность. Он добавил, что результат сопоставим с назальной ПЦР. Именно Кулсинг создал указанное устройство.

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