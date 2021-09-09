Евросоюз решил отказать Венгрии и Польше в помощи по восстановлению экономики после COVID-19

Европейский союз выделил денежные средства 18 странам объединения, которые пойдут на восстановление экономики после коронавирусной инфекции. При этом Польши и Венгрии в их числе не оказалось.
Отмечается, что эти две страны останутся без поддержки ЕС. В объединении европейских государств подчеркнули, что Варшава и Будапешт подрывают идею верховенства закона. Кроме того, они не придерживаются общеевропейских принципов.
Польше должны были выделить сумму в размере 57 млрд евро, а Венгрии - 7,2. Еврокомиссия приняла решение не выдавать их пока этим странам. В Брюсселе придерживаются мнения, что там принимаются противоречащие общеевропейским стандартам законы.
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