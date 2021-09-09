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Газета Politico сообщила о намерении президента США Байдена созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19 в сентябре

, 20:55 Источник: РИА Новости

Газета Politico сообщила о намерении президента США Байдена созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19 в сентябре
Джо Байден, фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Global Look Press

Хозяин Белого дома Джо Байден собирается в скором времени созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19. Данная информация поступила от газеты Politico, которая в своем материале ссылается на осведомленные источники.

Отмечается, что это мероприятие может состояться в конце текущего месяца. Источники подчеркнули, что на предстоящей встрече главы государств должны затронуть тему мер реагирования на пандемию коронавирусной инфекции. Кроме того, мировые лидеры, судя по всему, обсудят глобальные усилия по вакцинации.

По информации Politico, некоторые государства уже в курсе таких планов лидера Соединенных Штатов. При этом администрация Байдена пока что не направляла формальные приглашения прочим участникам будущего мероприятия.

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