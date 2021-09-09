На Украине на огородах начали появляться захоронения людей из-за COVID-19

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9 сентября 2021, 17:10 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Во Львовской области Украины жителей хоронят на огородах. Причиной тому стала сложная ситуация с коронавирусной инфекцией.

По словам Ирины Ривак, которая проживает в одном из местных сел, до минувшего лета проблем со сбором урожая на ее садовом участке никаких не было, но неожиданно на ее земле появились захоронения. Она отметила, что весной пришла на участок, а там ее ждал сюрприз.

Земли, на которых возникли могилы, в 90-х годах прошлого века отдали незрячим. 13 лет назад люди, у которых в собственности есть огороды, создали кооператив, стартовала приватизация.

Председатель кооператива Наталья Ониськив рассказала, что лишь летом удалось получить право собственности. Тогда на земле уже были захоронения. По словам директора кладбища Ярослава Мартынова, из-за коронавируса наблюдается безвыходная ситуация, скончавшихся негде хоронить.

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