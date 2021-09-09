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Советник главы офиса Зеленского Милованов призвал украинцев не рассчитывать на государство в старости, а самому думать о себе

, 11:46 Источник: Свобдная пресса

Советник главы офиса Зеленского Милованов призвал украинцев не рассчитывать на государство в старости, а самому думать о себе
фото: pixabay.com

Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов призвал украинцев откладывать часть зарплаты на пенсию и хранить, поскольку на помощь государства в старости надеяться нельзя.

Милованов обвинил политиков Украины в безответственности,- сообщает «Свободная пресса».

В эфире телеканала «Украина 24» советник руководителя офиса Зеленского заявил: «Вы, политики, говорите, "не накапливайте", и что можно рассчитывать на государство, и в этом ваша безответственность». «Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы по 3−5 процентов»,- пояснил Тимофей Милованов.

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