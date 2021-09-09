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Пушков прокомментировал мнение генсека НАТО Столтенберга об опасности создания армии ЕС

, 07:53

Пушков прокомментировал мнение генсека НАТО Столтенберга об опасности создания армии ЕС
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания армии Европейского союза

Как считает Столтенберг, создание армии Евросоюза способно ослабить трансатлантический альянс и разобщить Европу. По мнению генсека НАТО, у Запада недостаточно ресурсов, поэтому нужно не допустить повторения функционала, которым обладает Североатлантический альянс.

Российский политик Алексей Пушков опубликовал свой комментарий в Telegram-канале. Сенатор отметил тревогу НАТО . По его словам, "Афганский синдром" распространился на Европу. "Недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил", - написал Пушков.

Политик подчеркнул, что появление идеи у Европы об "автономии" от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, - беспрецедентной.

"Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие", - убежден Пушков.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано ранее призвали к созданию в рамках Евросоюза сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек,- передает РИА Новости.

Во вторник Европейская народная партия — крупнейшее наднациональное политическое объединение Евросоюза распространила в Twitter заявление, в котором говорится о необходимости стран ЕС "тесно работать вместе, когда дело касается обороны".

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