Юрий Гемпель прокомментировал планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста

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9 сентября 2021, 07:36

Kremlin Pool, globallookpress.com

Украинские власти не удивляют своей изобретательностью, и планы Киева ввести санкции за строительство Крымского моста - мракобесие. Так считает Юрий Гемпель.

Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести на пять лет санкции в отношении 24 юридических и шести физических лиц, имеющих отношение к строительству моста через Керченский пролив, соединившего Крымский полуостров и материковую часть России Краснодарский край.

Комментируя эту идею Киева, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что "Киев не удивляет уже своей изобретательностью", и политика действующей "украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием".

"Все их действия – все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого",- высказал Гемпель. По его мнению, "Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить".

Юрий Гемпель заявил, что пока российский Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, в Киеве, исходя из своей злобы и бессилия, не оставляют попыток навредить полуострову.

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