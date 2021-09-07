Крупнейшая партия Европарламента заявила о необходимости создания Евросоюзом своего военного подразделения

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7 сентября 2021, 22:31 Источник: РИА Новости

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Европейский союз нуждается в создании собственного военного подразделения. Такого мнения придерживается Европейская народная партия, являющаяся самой крупной фракцией Европарламента.

В Twitter партии говорится о необходимости более сплоченной работы Евросоюза, если речь идет об обороне. Отмечается, что ЕС нужно реализовать очередной шаг и организовать свое военное подразделение.

Ранее подчеркивалось, что ЕС необходимо поддерживать тесные отношения с союзниками, в том числе в рамках Североатлантического альянса. Вместе с тем объединению европейских стран требуются собственные оборонные возможности. Об этом заявлял на днях Тьерри Бретон, занимающий пост еврокомиссара по внутреннему рынку.

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