На Украине чиновницу уличили в использовании черной магии путем подбрасывания к двери мэра земли с кладбища

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7 сентября 2021, 18:26 Источник: lenta.ru

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На Украине чиновницу обвинили в том, что она организовывала во время работы сеансы “черной магии”. Вину возложили на женщину из Ромны в Сумской области.

По словам мэра города Олега Стогния, речь идет о начальнице отдела кадров, которая подбрасывала к его двери землю с кладбища. И так продолжалось несколько месяцев.

Говорят, что подобный ритуал проводится с той целью, чтобы на “жертву” обрушилось семейное горе, различные беды. О действиях работницы стало известно по камерам внутреннего наблюдения. При этом она отказалась от комментариев.

Стогний рассказал, что вызывал ее “на ковер”, однако она не произнесла ни слова. После этого, как добавил мэр, она уволилась по собственному желанию. Спустя некоторое время после ухода этой женщины начальство пригласило священника, который освятил кабинеты.

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