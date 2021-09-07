Принц Гарри дал повод для ревности Меган Маркл

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7 сентября 2021, 17:17 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Недавно Меган Маркл пришлось пережить пару неприятных дней, которые заставили ее, к тому же, задуматься о будущем.

Все началось с того, что принца пригласили принять участие в благотворительном матче по конному поло. И Гарри, как и его брат Уильям, который всегда обожал этот вид спорта, не нашел в себе сил отказаться.

Хотя он и обещал помогать своей супруге с младшим ребёнком и быть рядом, Гарри все-таки принял приглашение. А Меган не решилась заставить мужа отказаться или же отправиться на матч с ним. О чем, скорее всего, она пожалела.

Принц Гарри играл отлично, принеся немало очков своей команде. И выглядит он при этом очень счастливым. Вырвавшись в первый раз за долгое время на куда-то, принц потерял самоконтроль и позволил себе обратить внимание на симпатичную спортсменку - Рили Ганзи, которая играла с ним в одной команде. Более того, как засвидетельствовали гости мероприятия, Гарри позволил себе слегка пофлиртовать с Рили.

И когда супруг Меган через день после этого вернулся домой, то застал свою жену в мрачном настроении. Она видела появившиеся в СМИ фото, на которых принц с явным удовольствием обнимал Рили, которая, между прочим, на целых 15 лет моложе, чем герцогиня. Также, до Маркл дошли слухи о том, что происходило за кадром. И Меган в первый раз довелось приревновать Гарри. А ведь прежде он демонстрировал ей такую абсолютную верность, что она даже представить себе не могла, что такое может когда-либо произойти. И эта ситуация заставила ее пожалеть о том, что она отпустила мужа одного.

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