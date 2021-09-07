Политолог Миронов: Украина ждет нестабильности в России, чтобы атаковать ДНР и ЛНР

Украина ждет нестабильности в Российской Федерации, чтобы атаковать самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил политолог Григорий Миронов.
По словам эксперта, «украинские политики по-прежнему ждут, когда внутри России будет нестабильность». В этом случае киевские власти отправят свою армию в наступление на ДНР и ЛНР, спрогнозировал Миронов.
Ранее сегодня сообщалось, что первый глава правительства ДНР Александр Бородай высказал мнение, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский начнет наступательную операцию в Донбассе, если получит «приказ» от США.
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