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Политолог Миронов: Украина ждет нестабильности в России, чтобы атаковать ДНР и ЛНР

, 16:17 Источник: «ПолитРоссия»

Политолог Миронов: Украина ждет нестабильности в России, чтобы атаковать ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина ждет нестабильности в Российской Федерации, чтобы атаковать самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил политолог Григорий Миронов.

По словам эксперта, «украинские политики по-прежнему ждут, когда внутри России будет нестабильность». В этом случае киевские власти отправят свою армию в наступление на ДНР и ЛНР, спрогнозировал Миронов.

Ранее сегодня сообщалось, что первый глава правительства ДНР Александр Бородай высказал мнение, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский начнет наступательную операцию в Донбассе, если получит «приказ» от США.

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