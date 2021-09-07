Талибы разрушили иллюзию непобедимости США

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7 сентября 2021, 15:37

В последние дни августа из Афганистана вылетели американские дипломаты и солдаты. Члены Конгресса США и Палаты представителей потребовали начала расследования неудачной военной операции на территории исламской республики. Некоторые политики предложили объявить президенту страны Джозефу Байдену импичмент.



В России также неоднозначно относятся к эвакуации американских войск. Ведь подобная военная кампания с последующим выводом советских войск стала одной из причин распада СССР.



Заявления американских генералов и политиков о необходимости выхода с территории Афганистана прозвучали ещё в 2011 году. Отчасти провал армии США в Афганистане связан с методикой ведения войны. Американцы привыкли вести бой с противником, которого они превосходят в технологическом плане. Командиры на месте воевали исключительно по указке из Вашингтона, не оценивая оперативную обстановку. Без авиаподдержки американская армия вообще оказалась не готовой к ведению боя. Солдаты не обладали объединяющей идеей и навыками ведения долгосрочных боевых действий. В Афганистане США создали муляж, который мог только грозно маршировать по площадям. Слабая подготовка собственной афганской армии и высокая коррумпированность также стали одной из причин поражения официальных властей и сдачи президентом Гани целой страны.





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