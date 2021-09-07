Избежав колонизации в прошлом, Афганистан так и остался в цивилизационной яме

Аргументы Недели → В мире 13+

7 сентября 2021, 14:52

Мир не хочет больше нести демократию в эту неблагодарную страну. Мир, у которого есть ядерное оружие, больше не будет рисковать жизнями своих солдат.



Афганская проблема стремительно набирает обороты. Беженцев не хотят принимать ни в ЕС, ни в соседних государствах. Оказание международной помощи затруднённо из-за отсутствия централизованной власти. Никто из экспертов не может дать прогноз относительно будущего страны.



Построение демократического режима в Афганистане началось в 2001 году. Многим показалось, что государство встало на цивилизованный путь развития. Но через два десятилетия стало ясно, что Афганистан не отошёл от мусульманских устоев прошлых веков. Ему и в 19-м и 20-м столетиях удалось избежать колониальной зависимости. Наличие природных богатств и производство наркотиков привели к формированию коррумпированного режима.



Историки предполагают, что колониальная зависимость в прошлом позволила бы избежать Афганистану попадания в цивилизационную яму сегодня. Сейчас государство вернулось на несколько десятилетий назад. Представители правящей группировки «Талибан» (запрещено в России) ограничивают женщин в правах. В основу существования положены радикальные мусульманские правила, которые не могут быть приемлемыми для всех этнических группировок. Ни одно государства в мире пока не определилось с форматом взаимоотношений с талибами. Ровно, как и они сами не спешат устанавливать дипломатические отношения с внешним миром.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости