Переговоры Турции с Сирией за спиной России выглядят чёрной неблагодарностью

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7 сентября 2021, 12:52

Глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан и глава Службы национальной разведки Сирии Али Мамлюк намерены встретиться на территории нейтрального государства для обсуждения ряда важных вопросов. В частности, Дамаск и Анкара ведут борьбу с курдскими группировками, контролирующими северо-восточную часть Сирии. Вместе с этим стороны заинтересованы в возрождении сопротивления в провинции Идлиб, которая находится уже несколько месяцев под контролем повстанцев. Военные операции требуют постоянного диалога.



Турция активизирует внешнеполитическую деятельность не только в Сирии, но и Египте, Саудовской Аравии, которые ранее противостояли турецкому влиянию. Эксперты отмечают, что прямой диалог Турции с соседними государствами позволяет получить больший эффект, чем через чьё-либо посредничество.



В начале года появились сведения, что спецслужбы Турции и Сирии ведут прямые переговоры по вопросам северо-востока арабской республики. Стороны обсуждали положение противников официального Дамаска. Контакты по важным вопросам происходят без участия России. Отчасти, это может свидетельствовать о кризисе доверия. Официальных заявлений в Москве по этому поводу не делали. Однако ко всяким внешним контактам официальной власти Сирии в России относятся с предостережением.





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